Стала известна правда о новом молодом ухажере Волочковой

Вот уже несколько дней российские СМИ обсуждают новый жаркий роман Анастасии Волочковой. Балерина светится от счастья и щедро делится пикантными подробностями своего отпуска в Турции. В этот раз звезда балета решила променять лазурную воду на Мальдивах на турецкий курорт. Выяснилось, что артистке сняли отдельный остров. Она с радостью сообщила о новом ухажере, который осыпает ее щедрыми букетами и подарками.
Изначально блондинка не спешила показывать лицо избранника. Впрочем, истинные поклонники Волочковой уже привыкли, что как только в жизни знаменитости появляется новый мужчина, она предпочитает какое-то время держать интригу. Сначала Анастасия публиковала снимки, где мужчина стоял спиной к камере или прятался за широкими плечами экс-примы Большого театра.
Но, как говорится, все тайное когда-то становится явным! Волочкова не удержалась и выложила фото, где можно было разглядеть лицо подкаченного ухажера. Оказалось, это вовсе не какой-то молодой миллионер, а всего лишь…таксист-азербайджанец. Журналисты установили его личность! Стало быть, Анастасия вновь попыталась выдать желаемое за действительное.