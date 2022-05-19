Стала известна правда о новом молодом ухажере Волочковой

Вот уже несколько дней российские СМИ обсуждают новый жаркий роман Анастасии Волочковой. Балерина светится от счастья и щедро делится пикантными подробностями своего отпуска в Турции. В этот раз звезда балета решила променять лазурную воду на Мальдивах на турецкий курорт. Выяснилось, что артистке сняли отдельный остров. Она с радостью сообщила о новом ухажере, который осыпает ее щедрыми букетами и подарками.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Изначально блондинка не спешила показывать лицо избранника. Впрочем, истинные поклонники Волочковой уже привыкли, что как только в жизни знаменитости появляется новый мужчина, она предпочитает какое-то время держать интригу. Сначала Анастасия публиковала снимки, где мужчина стоял спиной к камере или прятался за широкими плечами экс-примы Большого театра.