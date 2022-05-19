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1 час назад

Виктория Боня ответила на подколку Собчак о появлении на Каннском кинофестивале

Суть событий

Ксения Собчак поиронизировала насчет появления Виктории Бони на кинофестивале в Каннах. Та не оставила этот выпад без внимания, напомнив в ответ, какую реакцию в свое время вызвало появление оппонентки на этом мероприятии.

Боня ответила на подколку Собчак
Фото: Суть событийСуть событий

Ксения Собчак прокомментировала фото Виктории Бони с красной дорожки фестиваля, указав на то, что внимание фотографов в этот момент направлено на других гостей мероприятия. Та в ответ предположила, что комментарий был продиктован завистью.

"У Собчак всегда сложности пережить мои выходы на самых престижных мероприятиях мира",

— отреагировала экс-участница "Дома-2".

Виктория Боня напомнила, что сама Ксения, в отличие от нее, была на Каннском фестивале всего один раз. Она даже отыскала снимок с того мероприятия, чтобы продемонстрировать, что оппонентка тогда оказалась в такой же ситуации.

"Давайте рассмотрим внимательно, куда смотрят фотографы на фото Собчак",

— парировала она.

К слову, появление Виктории Бони в Каннах вызвало критику и у некоторых других звезд. Однако были и те, кто встал на ее сторону.

Звёзды,Виктория Боня,Ксения Собчак,
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