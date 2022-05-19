Прилучный впервые прокомментировал свой новый роман

Павел Прилучный отправился на отдых вместе со своей коллегой Зепюр Брутян. Артистам приписывали роман еще в прошлом году, когда звезды стали вместе сниматься в проекте «В клетке». Стоит отметить, что после разрыва с Агатой Муцениеце у Павла был роман с Мирославой Карпович. Однако он не комментировал их отношения и всячески скрывал.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сейчас же он сразу дал понять, что у них с Зепюр все довольно серьезно. Так, он разместил в социальных сетях снимок с девушкой и написал, что очень счастлив с ней. Правда, часть поклонников предположили, что Прилучный просто издевается над фанатами и на самом деле их с актрисой ничего не связывает.