Прилучный впервые прокомментировал свой новый роман

Павел Прилучный отправился на отдых вместе со своей коллегой Зепюр Брутян. Артистам приписывали роман еще в прошлом году, когда звезды стали вместе сниматься в проекте «В клетке». Стоит отметить, что после разрыва с Агатой Муцениеце у Павла был роман с Мирославой Карпович. Однако он не комментировал их отношения и всячески скрывал.
Сейчас же он сразу дал понять, что у них с Зепюр все довольно серьезно. Так, он разместил в социальных сетях снимок с девушкой и написал, что очень счастлив с ней. Правда, часть поклонников предположили, что Прилучный просто издевается над фанатами и на самом деле их с актрисой ничего не связывает.
Напомним, многие надеялись на то, что на самом деле у Павла и Агаты Муцениеце все наладится, и они снова будут вместе. Некоторые даже предполагали, что ради нее Прилучный и расстался с Карпович. Однако Агата заявила, что они просто смогли найти общий язык, поэтому стали проводить много времени вместе и с детьми.