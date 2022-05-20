«Я не хочу быть бывшей»: Мари Краймбрери о романе с Давой

Мари Краймбрери и Дава встречаются, однако они стараются не афишировать свои отношения. Так, например, парочка уходит с одного мероприятия отдельно друг от друга. Однако позже они встречаются в одном месте. Более того, влюбленные недавно вернулись из отпуска в Турции. Стоит отметить, что Мари ответила на вопрос корреспондента POPCAKE.TV о том, почему она не афиширует личную жизнь.
«Вы же бедного Даву кроме, как бывшим Бузовой не называли никак с момента, как они разошлись, а они разошлись уже полтора года назад. Если это когда-то прекратится в желтухе, а так я не вынесу этого. Я хочу оставаться музыкантом, а не так, чтобы я заходила в Google и читала, что я чья-та бывшая»,
– заявила Мари.
Кстати, Дава тоже открыто не говорит о том, что встречается с Мари. Судя по всему, ему хватило публичности, когда у него был роман с Ольгой Бузовой. Тогда звезды выкладывали каждый свой шаг и показывали, что творится у них дома, и как они отдыхают.