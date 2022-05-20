«Я не хочу быть бывшей»: Мари Краймбрери о романе с Давой

«Вы же бедного Даву кроме, как бывшим Бузовой не называли никак с момента, как они разошлись, а они разошлись уже полтора года назад. Если это когда-то прекратится в желтухе, а так я не вынесу этого. Я хочу оставаться музыкантом, а не так, чтобы я заходила в Google и читала, что я чья-та бывшая»,