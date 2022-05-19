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2 часа назад

СМИ: Шарлиз Терон встречается с экс-супругом Холли Берри

Мира Маркина

Американская актриса Шарлиз Терон встречается с Габриэлем Орби, пишет Us Weekly, ссылаясь на инсайдера близкого к паре.

СМИ: Шарлиз Терон встречается с экс-супругом Холли Берри
Фото: Кадр из фильма "Взрывная блондинка"Кадр из фильма "Взрывная блондинка"

Источник сообщает, что о серьезных отношениях речи пока не идет. Шарлиз и Габриэль просто наслаждаются обществом друг друга.

Это не первый раз, когда голливудской звезде приписывают роман с экс-супругом Холли Берри. В 2017 году Шарлиз и Габриэля уже видели вместе. Тогда Терон открестилась от романа, заявив, что ее дети и дети Орби просто учатся в одной школе.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как экс-бойфренд Бузовой случайно раскрыл новый роман.

Звёзды,Шарлиз Терон,
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