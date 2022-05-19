СМИ: Шарлиз Терон встречается с экс-супругом Холли Берри

Источник сообщает, что о серьезных отношениях речи пока не идет. Шарлиз и Габриэль просто наслаждаются обществом друг друга.

Это не первый раз, когда голливудской звезде приписывают роман с экс-супругом Холли Берри. В 2017 году Шарлиз и Габриэля уже видели вместе. Тогда Терон открестилась от романа, заявив, что ее дети и дети Орби просто учатся в одной школе.