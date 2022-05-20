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1 час назад

Валя Карнавал рассказала о тяжелом расставании с Егором Кридом

Газета.Ruиещё 2

Звезда TikTok Валя Карнавал в эфире шоу на ТНТ "Звезды в Африке" поделилась откровениями о болезненном расставании с Егором Кридом. Решение разойтись приняла именно она.

Валя Карнавал рассказала о тяжелом расставании с Кридом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У меня тогда отключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться, все заметили мое исчезновение из мира соцсетей. Я просто перестала существовать в один момент",

- рассказала блогерша.

При этом она добавила, что хорошо относится к бывшему избраннику и благодарна ему за опыт отношений.

"Знаю, что он хороший парень, просто делает иногда странно, но он хороший. Мы не общаемся, конечно же",

- объяснила Карнавал.

Крид и Карнавал разошлись летом 2021 года. Недавно стало известно, что блогерша помолвлена с Сашей Стоуном, с которым она познакомилась на программе "Звезды в Африке".

Звёзды,Крид,
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