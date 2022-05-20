Валя Карнавал рассказала о тяжелом расставании с Кридом

Звезда TikTok Валя Карнавал в эфире шоу на ТНТ "Звезды в Африке" поделилась откровениями о болезненном расставании с Егором Кридом. Решение разойтись приняла именно она.
"У меня тогда отключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться, все заметили мое исчезновение из мира соцсетей. Я просто перестала существовать в один момент",
- рассказала блогерша.
При этом она добавила, что хорошо относится к бывшему избраннику и благодарна ему за опыт отношений.
"Знаю, что он хороший парень, просто делает иногда странно, но он хороший. Мы не общаемся, конечно же",
- объяснила Карнавал.
Крид и Карнавал разошлись летом 2021 года. Недавно стало известно, что блогерша помолвлена с Сашей Стоуном, с которым она познакомилась на программе "Звезды в Африке".