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1 час назад

Топурия объяснила, почему забывает тексты песен на выступлениях

Газета.Ru

Солистка группы A'Studio Кети Топурия призналась, что иногда забывает тексты своих песен на концертах.

Топурия объяснила, почему забывает тексты песен на концертах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка рассказала, что смотрит детские передачи с годовалым сыном, где довольно часто можно услышать разные песни.

"Слушайте, потом я удивляюсь, почему я текст на концерте забыла. Конечно, у меня уже переполнена память там",

- рассказала Топурия.

Сейчас исполнительница находится в декретном отпуске и большую часть времени посвящает своим детям.

У артистки есть старшая дочь Оливия от бывшего супруга Льва Гейхмана, а также годовалый сын Адам от нынешнего супруга Льва Деньгова.

Звёзды,Лев Деньгов,Лев Гейхман,
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