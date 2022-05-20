Топурия объяснила, почему забывает тексты песен на концертах

Солистка группы A'Studio Кети Топурия призналась, что иногда забывает тексты своих песен на концертах.
Артистка рассказала, что смотрит детские передачи с годовалым сыном, где довольно часто можно услышать разные песни.
"Слушайте, потом я удивляюсь, почему я текст на концерте забыла. Конечно, у меня уже переполнена память там",
- рассказала Топурия.
Сейчас исполнительница находится в декретном отпуске и большую часть времени посвящает своим детям.
У артистки есть старшая дочь Оливия от бывшего супруга Льва Гейхмана, а также годовалый сын Адам от нынешнего супруга Льва Деньгова.