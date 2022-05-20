Звезды, скрывавшие внебрачных детей

У знаменитостей тоже есть скелеты в шкафу, иногда они становятся достоянием общественности.

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Любвеобильные знаменитости редко остаются верными избранницам. Даже если актер кажется примерным семьянином, неожиданно может выясниться, что на протяжении многих лет он скрывал одного, а то и нескольких внебрачных наследников. Иногда эти истории обрастают скандальными подробностями.

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Андрей Кончаловский

Уже 25 лет знаменитый режиссер счастлив в браке с Юлией Высоцкой и уверяет, что верен ей. В прошлых же отношениях Андрей не мог этим похвастаться: в книге воспоминаний он признался, что в девяностые получил письмо от доброжелателя, из которого узнал, что у него подрастает дочь.

Выяснилось, что девочка родилась в результате романа и актрисы Ирины Бразговки. 17 лет артистка растила дочь самостоятельно, но ее друг решил, что Ирине необходима финансовая помощь, и обратился к Андрею. С тех пор артист общается с Дашей, девушка даже подружилась с супругой режиссера и стала частью его семьи.

Валентин Гафт

Актера нельзя упрекнуть в том, что он бросил внебрачного сына, ведь Валентин даже не догадывался о его существовании. Роман Гафта и художницы Елены Никитиной произошел в семидесятых, о беременности избранница актеру решила не сообщать, а когда сыну Елены и Валентины исполнилось 3 года, отправилась с ним на ПМЖ в Бразилию.

Встреча отца с наследником произошла в эфире Первого канала и была настолько трогательной, что многие не могли сдержать слез. Молодой мужчина, как выяснилось, пошел по стопам отца, работает в театре, играет в спектаклях и занимается режиссурой постановок.

Валерий Золотухин

О любвеобильности этого актера ходили легенды: во время первого брака он специально оставлял на видном месте дневник, в котором описывал похождения. А женившись второй раз, вскоре закрутил роман с Ириной Линдт, но уходить из семьи не планировал, даже когда девушка забеременела. В 2004 году Ирина родила сына Ванечку, а три года спустя в семье Валерия случилась трагедия: его старший сын Сергей покончил с собой. Малыш стал настоящей отдушиной для Валерия, с Ваней подружилась даже жена артиста Тамара.

Сергей Безруков

Новость о том, что у звезды «Бригады» подрастают двое наследников, произвела в СМИ невероятный эффект. Актер казался идеальным мужем, который хранил верность Ирине Безруковой. Он не был замешан в скандалах в течение многих лет, поэтому развод Сергея, его роман с Анной Матисон и неожиданное признание долгое время были главными темами для обсуждения. Когда Безрукова поздравляли с тем, что он впервые стал отцом, актер рассказал, что маленькая Маша — его третий ребенок. Оказалось, что коллега по цеху Кристина Смирнова воспитывает сына и дочь от Сергея. Безруков уверял, что не говорил о детях, чтобы не навредить им, но всегда общался с малышами и поддерживал их. Правда, репутация примерного семьянина была потеряна навсегда.

Дмитрий Нагиев