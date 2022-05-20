Бритни Спирс высмеяли за неумелое применение фотошопа

Подписчики уличили поп-певицу Бритни Спирс в переизбытке фотошопа на откровенных снимках в соцсетях. Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

40-летняя знаменитость разместила серию фотографий с отдыха в Мексике, куда она отправилась вместе со своим женихом Сэмом Асгари. На кадрах Спирс позировала около ванной комнаты без одежды, прикрывая грудь рукой. Пользователи сети заметили, что деревянная дверь, на которую опиралась исполнительница, имеет искаженную форму.

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