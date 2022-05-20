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1 час назад

Бритни Спирс высмеяли за неумелое применение фотошопа

Lenta.ruиещё 2

Подписчики уличили поп-певицу Бритни Спирс в переизбытке фотошопа на откровенных снимках в соцсетях. Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бритни Спирс высмеяли за неумелое применение фотошопа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

40-летняя знаменитость разместила серию фотографий с отдыха в Мексике, куда она отправилась вместе со своим женихом Сэмом Асгари. На кадрах Спирс позировала около ванной комнаты без одежды, прикрывая грудь рукой. Пользователи сети заметили, что деревянная дверь, на которую опиралась исполнительница, имеет искаженную форму.

Lenta.ru

Публикация набрала более полумиллиона лайков и десятки тысяч комментариев. Многие подписчики высмеяли исполнительницу за неумелое применение инструментов ретуши. «Даже дверь сбросила вес», «Нравится твоя искривленная дверь», «Бритни, с тобой все нормально? Тебе пора на OnlyFans», «Прекрати пользоваться фотошопом! Как минимум, ты согнула дверь», — негодовали юзеры.

Звёзды,Бритни Спирс,
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