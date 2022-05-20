Грин поддержала Деппа в деле против Херд

Актриса Ева Грин поддержала Джонни Деппа, который судится с бывшей супругой Эмбер Херд по делу о клевете. Грин опубликовала слова в адрес коллеги в своем Instagram.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Я не сомневаюсь, что Джонни откроет миру свое доброе имя и чудесное сердце, и жизнь для него и его семьи станет лучше, чем когда-либо",

— написала артистка в соцсети.

Она выразила уверенность, что победа в суде будет за Деппом. Актеры вместе снимались в фильме Тима Бертона "Мрачные тени" (2012). Примерно в то же время Депп начал отношения с Херд.

Помимо Грин, актера поддержал и Крис Рок. Он высказался в защиту звезды "Пиратов Карибского моря" во время своего недавнего выступления на комедийном шоу в Лондоне. Комик отметил, что Херд дискредитирует настоящих жертв насилия.