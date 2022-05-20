Как мама Тимати реагирует на обнаженные фото его новой пассии

Уже несколько месяцев Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой. Первое время пара пыталась скрывать роман, однако сетевые детективы быстро их раскусили, и теперь рэпер с новой возлюбленной вместе посещают светские мероприятия и летают отдыхать.

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Поклонников, разумеется, в их отношениях волнует все тот извечный вопрос: как мама артиста относится к избраннице сына. Так, фанаты отметили, что Симона Юнусова, кажется, благосклонна к Валентине Ивановой. Она не оставляет без внимания ни одну публикацию девушки и ставит лайки даже под самыми откровенными и провокационными снимками модели. Пользователи расценили это как добрый знак и в комментариях уверяют, что при таком раскладе у отношений Тимати и Ивановой все-таки есть будущее.

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Кстати, сейчас рэпер вместе с детьми, мамой и избранницей отдыхают на Мальдивских островах. Артист много времени проводит с наследниками и в одном из видео с отпуска даже намекнул на то, что не против стать отцом в третий раз.