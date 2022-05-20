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3 часа назад

Дибров перенес инсульт и отмахнулся от рекомендаций врачей

Даша Краснова

Два года назад Дмитрий Дибров перенес инсульт, но сегодня уже не вспоминает о болезни. Ведущий начал придерживаться диеты, но спортом решил пренебречь, и врачи считают это ошибкой. Об это сообщает PopCornNews.

Дибров перенес инсульт и отмахнулся от рекомендаций врачей
Фото: кадр из передачикадр из передачи

После инсульта Дибров пересмотрел свой образ жизни, отказался от курения, перестал пить алкоголь и прошел курс реабилитации. Например, ведущий сидел на диете и смог сбросить лишние килограммы, но до занятий спортом так и не дошел. Шоумен по-прежнему не понимает, зачем ему тратить силы даже на простую зарядку

Однако врач общей практики Игорь Юркин считает, что нельзя пренебрегать занятиями спортом, особенно после инсульта.

«Первое, что делают, когда человек выписывается из больницы, ему сразу предлагается санаторное лечение. Во главу угла ставится именно движение. Именно лечебная физкультура. Через движение, через мышечную активность восстанавливается и мозговая ткань», — поделился эксперт с порталом PopCornNews.

До этого мы рассказывали, как Проклова справляется со сложностями после инсульта.

Звёзды,Дмитрий Дибров,
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