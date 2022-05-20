Что известно о новой пассии Прилучного

34-лений актер Павел Прилучный снова заставил говорить о себе — на этот раз поклонники подозревают новый роман с молодой красавицей-актрисой. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Фото: Соцсети Соцсети

В 2020 году состоялся громкий развод красивой актерской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В СМИ широко обсуждалось поведение Павла, которое привело к разводу — Агата жаловалась на измены, пьянство и рукоприкладство, но очень тяжело переживала расставание.

Видео дня

После развода Прилучный завел отношения со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Он ездил с ней на отдых и знакомил с детьми, но совместных фото не публиковал. А вот Мирослава не раз намекала и открыто рассказывала о своей любви к Павлу на просторах интернета.

А вот сейчас зрители удивлены — Прилучный сам публикует интригующие фото с красавицей-актрисой и рассказывает, что летит с ней на отдых.

Соцсети

«Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго», — написал Прилучный.

Новой подругой Павла стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян, с которой они вместе снимались в сериале "В клетке".

Соцсети

«Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — написал актер.

Интересно, что слухи о романтической связи Павла с Зепюр идут уже давно. Еще в январе 2021 года девушка опубликовала нежное фото с Павлом.

Соцсети

«Прекрасный, Добрейшей души человек @bugevuge. Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие. Спасибо за Изабель. Второй сезон будет очень непредсказуемым и интересным. Ждите», — писала тогда о Прилучном Брутян.

Причем еще в браке с Муцениеце поговаривали об интересе Павла к Зепюр, однако никаких подтверждений слухам не было.

Теперь же, когда сам Павел опубликовал с девушкой фото и намекнул на свое счастье, внимание к личности актрисы возросло.

Соцсети

Выяснилось, что Зепюр родилась в Армении в 1996 году и занималась художественной гимнастикой, смешанными единоборствами и танцами, а также окончила музыкальную школу по специальности сольное пение. Кудрявая красавица свободно владеет русским, армянским и английскими языками.

В 2017 году жгучая брюнетка окончила актерский факультет Высшей школы сценических искусств (мастерская Сергея Шенталинского). На учебной сцене Брутян участвовала в шести спектаклях: «8 любящих женщин», «Как хорошо, что ты есть», «Внимание – люди!», «Зал ожидания», «Наш городок» и «Вечер романов».

Уже в 2018 году девушка начала сниматься. Первой работой стала роль в военной исторической драме режиссера Алексея Быстрицкого «Батальон», где она талантливо сыграла Джуну.

В 2019 году красавица появилась в двух проектах: драматическом сериале режиссера Лады Искандеровой «Fake News» (роль Карины) и киноработе режиссёра Андрея Джунковского «Бихэппи» (заказчица).

Соцсети

В 2020 году Зепюр можно было увидеть в трех проектах: криминальном сериале режиссера Артёма Аксененко «В клетке» (роль Изабель) и детективном сериале режиссера Ильи Шеховцова «Три капитана» (роль Кристины), мини-сериал «Статья 105».

Ранее актриса Агата Муцениеце обратилась к поклонникам в своем Telegram-канале. Девушка прокомментировала слухи о воссоединении с бывшим мужем, актером Павлом Прилучным.

Актриса отметила, что общается с бывшим супругом. После развода пара продолжает совместно воспитывать рожденных в браке детей, девятилетнего сына Тимофея и шестилетнюю дочь Мию.