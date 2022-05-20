Что скрывают Питт и Энистон: сплетни и правда об отношениях

В начале весны в прессе промелькнула новость о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова могут быть вместе. Слухи о возможном воссоединении пары появились после того, как актер якобы переехал к своей бывшей в Париж, чтобы быть рядом во время ее командировки. По словам источников, пара остановилась в роскошном пентхаусе в отеле Four Seasons George V, сутки в котором стоят 25 тысяч долларов. Что же на самом деле сейчас происходит в отношениях актеров, разбираемся в материале «Рамблера».

Брэд Питт и Дженнифер Энистон слухи о возможном воссоединении так и не прокомментировали (хотя поклонники их пары очень этого ждали), но западные журналисты выяснили, что на самом деле связывает бывших возлюбленных.

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«Брэд и Джен все еще друзья. Они общаются. У них хорошие, дружеские, сердечные отношения»,

— сказал источник изданию ET. Он также добавил, что звезды не собираются снова сходиться, но они очень уважают друг друга.

Отметим, что в сентябре 2021 года Дженнифер Энистон заявила, что готова вновь завести отношения:

«На моем горизонте пока не было ни одного по-настоящему значимого кандидата. Но я думаю, что пора. Я думаю, что готова поделиться собой с другим человеком. Я не хотела этого долгое время, и мне очень нравилось быть независимой женщиной, не являясь частью пары. Начиная с 20 лет у меня то и дело были отношения, поэтому было что-то действительно приятное в том, чтобы найти время для себя»,

— рассказала Дженнифер в эфире подкаста «Lunch With Bruce». Она отметила, что для нее важно умение избранника хорошо целоваться, а еще она обращает большое внимание на первое впечатление:

«Легкость, с которой разговор протекает в первый раз — это хороший показатель. Ещё уверенность, но не дерзость. Чувство юмора. Щедрость, доброта по отношению к людям»,

— подытожила актриса. Что же, видимо, громкого воссоединения спустя 20 лет (как у Джей Ло и Бена Аффлека) в истории отношений Энистон и Питта не предвидится.