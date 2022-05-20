Бабкина сообщила о свадьбе в Сенегале

Энергичности 72-летней Надежды Бабкиной можно только позавидовать. Руководитель ансамбля «Русская песня» работает на износ, успевает сниматься в телешоу и находит время на личную жизнь.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Позитивная «казачка Надя» замужем была дважды. Первый супруг Владимир Заседателев ушел от нее к молоденькой бэк-вокалистке из команды Льва Лещенко. Бабкина растила их общего сына Данилу одна.

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Спустя много лет после развода, когда артистке уже стукнуло 53 года, в ее жизнь ворвался молодой и обаятельный певец Евгений Гор. Несмотря на огромную разницу в возрасте, пара решила дать этим отношениям шанс. Вместе влюбленные прожили много лет, Евгений не раз делал артистке предложение руки и сердца, но пойти в ЗАГС Бабкина так и не согласилась.

Самым ярким воспоминанием, связанным со свадьбой, для певицы является вовсе не ее собственное торжество. Недавно она рассказала журналистам о том, как ей довелось посетить традиционную церемонию бракосочетания в Сенегале. Все происходило на берегу океана. Артистку усадили на качели и началось незабываемое шоу.

"... Вдруг вспыхнул костер и из черноты океана стали появляться сенегальцы. Обнаженные торсы женщин сверкали в отблесках огня как будто намазанные маслом. Прикрытые набедренными повязками мужчины ритмично двигались, извлекая из незнакомых инструментов непонятные звуки. Сначала они приближались к костру, затем отступали в темноту. Все было завораживающе неожиданно: улыбки, странные головные уборы из перьев, разукрашенные тела, копья в руках…",

— описывала знаменитость.

В какой-то момент Надежда Георгиевна даже испугалась и забралась на качели с ногами, боясь прикоснуться к земле. По ее словам, страшно было всем присутствующим зрителям. Люди, которые не до конца понимали, что происходит, испуганно жались друг к дружке.

«Вот он, настоящий фольклор и чистая этнография!»

— с восторгом заключила Бабкина.

Надежда Бабкина не относится к числу звезд, активно лезущих в политику. Но это не значит, что у певицы нет своего мнения.