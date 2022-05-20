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2 часа назад

Анна Бузова попала в ДТП

WomanHit.ruиещё 1

Девушка отметила, что соблюдала все правила дорожного движения. Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой — бизнесвумен Анна Бузова попала в страшную аварию. Подробностями знаменитость поделилась в личном блоге.

Бузова попала в серьезное ДТП
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

Анна рассказала, что решила отправиться в магазин за платьем на свадьбу, которая будет уже завтра. Однако радостное событие было омрачено неприятным происшествием. Бузова поделилась видео, где запечатлен ряд столкнувшихся автомобилей.

«И как после этого говорят, что женщины не умеют водить! Я просто оказалась между двух машин. Первый резко затормозил ни с того ни с сего. Я успела притормозить! Но сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою на полметра вперед» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— рассказала девушка.

Звезда отметила, что соблюдала все правила дорожного движения. «Гаишник сам в шоке! Говорит, что обидно за меня, ведь я и дистанцию соблюдала, и вовремя отреагировала — а получила машину всмятку! И с шеей что-то… от удара видимо», — призналась Бузова. В аварии никто не пострадал. Виновником стал молодой человек, который отвлекся на телефонный звонок во время вождения.

«Парень такой добряк. Сердиться на него не получилось»,

— подчеркнула бизнесвумен. От шопинга Анне пришлось все-таки отказаться.

Звёзды,Анна Бузова,
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