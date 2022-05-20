Бузова попала в серьезное ДТП

«И как после этого говорят, что женщины не умеют водить! Я просто оказалась между двух машин. Первый резко затормозил ни с того ни с сего. Я успела притормозить! Но сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою на полметра вперед» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),