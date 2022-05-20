Эйми Осборн чудом выжила в смертельном пожаре

Супруга рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон рассказала, как ее дочь Эйми выбралась из пожара, в котором погиб человек. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Известно, что возгорание произошло в двухэтажной студии звукозаписи. В пожаре погиб один человек, Эйми и ее продюсер получили ранения.

Причины пожара неизвестны. Сообщается, что все оборудование, находившееся в студии, было уничтожено огнем.

Эйми — старшая из троих детей Шэрон и Оззи Осборнов. Девушка занимается музыкой и не принимала участие в съемках реалити-шоу "Семейка Осборнов".