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2 часа назад

Эйми Осборн чудом выжила в смертельном пожаре

Мария Иглина

Супруга рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон рассказала, как ее дочь Эйми выбралась из пожара, в котором погиб человек. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Эйми Осборн чудом выжила в смертельном пожаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что возгорание произошло в двухэтажной студии звукозаписи. В пожаре погиб один человек, Эйми и ее продюсер получили ранения.

Причины пожара неизвестны. Сообщается, что все оборудование, находившееся в студии, было уничтожено огнем.

Эйми — старшая из троих детей Шэрон и Оззи Осборнов. Девушка занимается музыкой и не принимала участие в съемках реалити-шоу "Семейка Осборнов".

Ранее Зудина поделилась важный событием из жизни дочери.

Звёзды,Оззи Осборн,
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