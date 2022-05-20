Пол Маккартни стал самым богатым британским музыкантом

На второй строчке рейтинга расположился солист группы U2 Боно с состоянием 47,9 млрд руб. Тройку замыкает Эндрю Ллойд Уэббер (37,9 млрд руб.). В десятку богатейших музыкантов Великобритании также вошли Элтон Джон , Стинг , Эд Ширан и Ринго Старр. Также по данным издания состояние Стинга увеличилось из-за того, что он продал компании Universal свой музыкальный каталог.

В прошлом году Маккартни также лидировал среди самых богатых музыкантов Великобритании. Сведения о состоянии исполнителей собраны не только по доходам от музыкальной деятельности, но и от инвестиций в недвижимость или бизнес, но не включают такую конфиденциальную информацию как количество денежных средств на банковских счетах.