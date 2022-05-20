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1 час назад

Пол Маккартни возглавил ежегодный рейтинг самых богатых британских музыкантов

Газета.Ru

Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни стал самым богатым музыкантом Великобритании по версии The Sunday Times в 2022 году. Состояние Маккартни оценивается в 66,3 млрд руб.

Пол Маккартни стал самым богатым британским музыкантом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На второй строчке рейтинга расположился солист группы U2 Боно с состоянием 47,9 млрд руб. Тройку замыкает Эндрю Ллойд Уэббер (37,9 млрд руб.). В десятку богатейших музыкантов Великобритании также вошли Элтон Джон, Стинг, Эд Ширан и Ринго Старр. Также по данным издания состояние Стинга увеличилось из-за того, что он продал компании Universal свой музыкальный каталог.

В прошлом году Маккартни также лидировал среди самых богатых музыкантов Великобритании. Сведения о состоянии исполнителей собраны не только по доходам от музыкальной деятельности, но и от инвестиций в недвижимость или бизнес, но не включают такую конфиденциальную информацию как количество денежных средств на банковских счетах.

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