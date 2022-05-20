Валерий Меладзе решил бросить шоу-бизнес ради очистки воды

Заслуженный артист России Валерий Меладзе рассказал о желании вернуться к своей прежней профессиональной деятельности. Об этом исполнитель написал в посте в Instagram.

По словам певца, в свободное время он много размышлял и принял решение снова заняться очисткой воды. Он рассказал, что после окончания университета учился в аспирантуре и написал кандидатскую диссертацию. На ее основе и с учетом современных разработок Меладзе придумал установку, позволяющую извлекать из морской воды химические элементы из таблицы Менделеева.

"Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям",

- написал Меладзе.