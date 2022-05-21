В стране, где теперь живет Пугачева, выявлена опасная болезнь

Накануне Максим Галкин и Алла Пугачева получили плохие новости. Звездное семейство теперь в опасности.

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Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин переживают не самые лучшие времена. После переезда в Израиль комик лишился рекламных контрактов, потерял работу на телевидении и столкнулся с отменой выступлений. Причина тому, как говорят, позиция Галкина по украинскому вопросу. Шоумен, напомним, выступает против спецоперации по освобождению Донбасса. Кроме того, вынужденная «эмиграция» пары спровоцировала шумиху в Сети, которая не утихает уже несколько месяцев. Поговаривают также, что решение о переезде на чужбину сказалось на психологическом состоянии детей вокалистки и юмориста – двойняшек Лизы и Гарри. Наследникам Пугачевой и Галкина приходится адаптироваться к новым реалиям.

Накануне между тем у Аллы Борисовны и Максима появилась еще одна причина для переживаний. В новый дом российских знаменитостей – Израиль – пришла беда. Министерство здравоохранения страны сообщило о первом случае заражения обезьяньей оспой. Это редкий вирус, который передается человеку от обезьян, грызунов и других людей. Как утверждают эксперты, болезнь может протекать очень тяжело, в редких случаях инфекция способна привести к летальному исходу.

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, случаи оспы обезьян выявлены уже в восьми странах Европы. Специалисты считают, что распространение вируса может ускориться.