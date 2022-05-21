Разведенного Лепса увидели рядом с бывшей женой

Все обсуждают, как же эта пара сумела так быстро воссоединиться.

Фото: экспресс газета экспресс газета

Поклонников Григория Лепса удивил и порадовал недавно опубликованный певцом совместный снимок с экс-супругой Анной Шаплыковой. Развод с ней, напомним, был оформлен только в декабре прошлого года.

Пара выглядит на свежей фотографии удивительно счастливой – что и неудивительно. Все-таки кадр был сделан во время более чем радостного события: в момент торжества, посвященного 15-летию любимой дочки Николь.

Эта девушка – средний ребенок из трех общих детей Лепса и Шлыковой, с которой вокалист провел добрых 20 лет своей жизни. Развод стал неожиданным для широкой публики, хотя пара и не стала выносить раздоров и скандалов на всеобщее обозрение.

А вот их внезапное воссоединение на дне рождения дочки вызвало немало восторгов. Очень многие отметили, каким счастливым выглядит на снимке с родными и близкими исполнитель хита «Рюмка водки на столе». Одетый в трикотажные брюки с рисунком в виде черепов Григорий нежно приобнимает Николь, которая стоит между родителями, кокетливо поджав одну ногу.

И глядя на фотографию с тремя довольными людьми, трудно даже представить себе, что взрослые мужчина и женщина уже давно поделили имущество и разъехались, сохранив, правда, при этом лицо и уважение друг к другу и собственным детям.