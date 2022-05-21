Надежда Бабкина посоветовала москвичкам быть наглее

Певица и телеведущая Надежда Бабкина дала интервью изданию «Москвич Mag», где рассказала о своем отношении к Москве и москвичам. Артистка посоветовала жительницам города быть наглее.
Певица обратилась к коренным москвичкам. Бабкина отметила, что им не хватает здоровой наглости.
«Москвичкам не хватает здоровой наглости. У них все хорошо — они уже москвички. А приезжим необходимо зацепиться, удержаться в столице, найти свое место под солнцем, потому они и побойчее, как я когда-то: ты их в дверь — они в окно», — поделилась мнением артистка.
Бабкина также объяснила, что ей нравится в Москве.
«Я очень люблю Москву. Да и как не любить, ведь я в ней живу уже в два раза дольше, чем на своей малой родине, и именно здесь реализовала все свои мечты <...> Мне невероятно хочется, чтобы столица была чистой, светлой, с большим количеством цветов и растений, застроенной красивыми домами и населенной радостными, улыбающимися людьми», — рассказывает исполнительница.
Певица переехала в Москву в 1970-х. В Бабкину никто не верил, однако пробивной характер помог ей пробиться.