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48 минут назад

Надежда Бабкина посоветовала москвичкам быть наглее

Мира Маркина

Певица и телеведущая Надежда Бабкина дала интервью изданию «Москвич Mag», где рассказала о своем отношении к Москве и москвичам. Артистка посоветовала жительницам города быть наглее.

Надежда Бабкина посоветовала москвичкам быть наглее
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Певица обратилась к коренным москвичкам. Бабкина отметила, что им не хватает здоровой наглости.

«Москвичкам не хватает здоровой наглости. У них все хорошо — они уже москвички. А приезжим необходимо зацепиться, удержаться в столице, найти свое место под солнцем, потому они и побойчее, как я когда-то: ты их в дверь — они в окно», — поделилась мнением артистка.

Бабкина также объяснила, что ей нравится в Москве.

«Я очень люблю Москву. Да и как не любить, ведь я в ней живу уже в два раза дольше, чем на своей малой родине, и именно здесь реализовала все свои мечты <...> Мне невероятно хочется, чтобы столица была чистой, светлой, с большим количеством цветов и растений, застроенной красивыми домами и населенной радостными, улыбающимися людьми», — рассказывает исполнительница.

Певица переехала в Москву в 1970-х. В Бабкину никто не верил, однако пробивной характер помог ей пробиться.

Ранее были опубликованы доходы самых богатых московских деятелей культуры.

Звёзды,Надежда Бабкина,
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