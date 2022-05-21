Надежда Бабкина посоветовала москвичкам быть наглее

«Я очень люблю Москву. Да и как не любить, ведь я в ней живу уже в два раза дольше, чем на своей малой родине, и именно здесь реализовала все свои мечты <...> Мне невероятно хочется, чтобы столица была чистой, светлой, с большим количеством цветов и растений, застроенной красивыми домами и населенной радостными, улыбающимися людьми», — рассказывает исполнительница.