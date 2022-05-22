Эксперт по языку тела разоблачила "роман" Деппа и его адвоката

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс прокомментировала слухи о романтических отношениях Джонни Деппа и его адвоката Камиллы Васкез. Она проанализировала их невербальное общение в зале суда во время рассмотрения иска актера против его бывшей жены Эмбер Херд.

В комментарии Daily Mail Джеймс заявила, что кокетливое поведение Васкез может являться тактическим приемом для продвижения дела ее клиента. По мнению эксперта, романтические жесты между ними помогают Деппу выглядеть на суде "более симпатичным".

"Когда кто-то пытается обелить свое имя в суде, поведение его юридических команд и его взаимодействие с ними посылает очень сильные невербальные сигналы присяжным, а в случае такого масштаба — и всему миру",

— сказала Джеймс.