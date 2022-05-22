«Супруга моя даже стала выходить с ружьем»

Группа «Руки Вверх!» заявила о своем распаде еще в 2006-м. Однако ее композиции до сих пор звучат в эфире радиостанций, многие песни поклонники помнят наизусть. Сергей Жуков со времен своего участия в коллективе преуспел и в сольной карьере, и в бизнесе. 22 мая музыканту исполняется 46 лет. Он стал многодетным отцом и счастлив в своей второй семье. А вот первая распалась еще в годы бешеной популярности группы. Эта самая популярность сказалась на браке певца далеко не самым лучшим образом.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Он не твой, тебе хана»

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С Еленой Добындо Сергей познакомился в середине 1990-х. Ее отец в разные годы являлся вице — президентом «АвтоВаза», генеральным директором «ИжАвто». Родители были не в восторге от выбора дочери, но роман Елены и Сергея закончился браком и рождением наследницы Александры. Добындо оставалась женой Жукова в течение пяти лет.

«Ей было трудно, потому что я в тот момент был буквально женат на музыке, а она не могла развиваться, пойти работать туда, куда хочет»,

— теперь вздыхает Сергей. С ростом его популярности жизнь супруги становилась все невыносимей.

«Я собирался на студию, пытался открыть входную дверь, а она не открывается. Оказалось, там лежит девочка. Более того: она там ночевала. Приходилось вызывать милицию, но это не помогало. Супруга моя уже даже стала выходить с ружьем. Звонили, угрожали, что обольют кислотой»,

— признался музыкант в программе «Судьба человека».

В порядке вещей были заявления поклонниц в духе: «Он не твой, тебе хана, я его тоже люблю». К тому же мужа постоянно не было рядом, общего у супругов становилось все меньше.

Жуков не препятствовал, когда Елена приняла решение развестись и переехать с дочерью в Америку. Перебраться в США Добындо мечтала давно. Она не осталась одна и в общей сложности детей у Елены пятеро. Контакта со старшей дочерью Александрой Сергей не потерял, сегодня ей уже за 20. Известно, что Александра пробовала свои силы на сцене.

Женились в футболках и катались в санях

Через пару лет после развода Сергей вновь покончил со свободной жизнью. Вот уже 15-й год он женат на бывшей солистке «ВИА Сливки» Регине Бурд (сценическое имя — Мишель). Свадьба пары была оригинальной. Сначала молодые расписались в футболках с надписью Game over. Потом Регина надела платье в стиле XIX века, и молодые катались по столице в санях, запряженных тройкой белых лошадей. Регина и Сергей — родители троих общих детей: Ники, Энджела и Мирона. Им 13, 12 и 7 лет. Энджел уже знает, что такое самостоятельно зарабатывать карманные деньги — помогал семейному бизнесу, собирая коробки в кондитерской.

«Нужно всем детям в наше время прививать понимание, что деньги — это труд. Они не берутся у папы в заднем кармане и не воруются, и не просто берутся со стола»,

— считает звезда шоу-бизнеса.

Прощайте, съемные квартиры

Лишь несколько лет назад Сергей Жуков смог осуществить мечту о собственном жилье. Семейство приобрело элитную квартиру большой площади в центре Москвы. Прежде приходилось довольствоваться съемной недвижимостью. В новой квартире — белые стены, есть терраса, комната с роялем, большая гостиная.

«Сережа мечтал о пространстве, ему нужен воздух. А здесь такое совмещение — вроде квартира, а вроде и не совсем»,

— делилась Регина.