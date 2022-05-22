«Супруга моя даже стала выходить с ружьем»

Группа «Руки Вверх!» заявила о своем распаде еще в 2006-м. Однако ее композиции до сих пор звучат в эфире радиостанций, многие песни поклонники помнят наизусть. Сергей Жуков со времен своего участия в коллективе преуспел и в сольной карьере, и в бизнесе. 22 мая музыканту исполняется 46 лет. Он стал многодетным отцом и счастлив в своей второй семье. А вот первая распалась еще в годы бешеной популярности группы. Эта самая популярность сказалась на браке певца далеко не самым лучшим образом.
С Еленой Добындо Сергей познакомился в середине 1990-х. Ее отец в разные годы являлся вице — президентом «АвтоВаза», генеральным директором «ИжАвто». Родители были не в восторге от выбора дочери, но роман Елены и Сергея закончился браком и рождением наследницы Александры. Добындо оставалась женой Жукова в течение пяти лет.
«Ей было трудно, потому что я в тот момент был буквально женат на музыке, а она не могла развиваться, пойти работать туда, куда хочет»,
— теперь вздыхает Сергей. С ростом его популярности жизнь супруги становилась все невыносимей.
«Я собирался на студию, пытался открыть входную дверь, а она не открывается. Оказалось, там лежит девочка. Более того: она там ночевала. Приходилось вызывать милицию, но это не помогало. Супруга моя уже даже стала выходить с ружьем. Звонили, угрожали, что обольют кислотой»,
— признался музыкант в программе «Судьба человека».
В порядке вещей были заявления поклонниц в духе: «Он не твой, тебе хана, я его тоже люблю». К тому же мужа постоянно не было рядом, общего у супругов становилось все меньше.
Жуков не препятствовал, когда Елена приняла решение развестись и переехать с дочерью в Америку. Перебраться в США Добындо мечтала давно. Она не осталась одна и в общей сложности детей у Елены пятеро. Контакта со старшей дочерью Александрой Сергей не потерял, сегодня ей уже за 20. Известно, что Александра пробовала свои силы на сцене.
Через пару лет после развода Сергей вновь покончил со свободной жизнью. Вот уже 15-й год он женат на бывшей солистке «ВИА Сливки» Регине Бурд (сценическое имя — Мишель). Свадьба пары была оригинальной. Сначала молодые расписались в футболках с надписью Game over. Потом Регина надела платье в стиле XIX века, и молодые катались по столице в санях, запряженных тройкой белых лошадей. Регина и Сергей — родители троих общих детей: Ники, Энджела и Мирона. Им 13, 12 и 7 лет. Энджел уже знает, что такое самостоятельно зарабатывать карманные деньги — помогал семейному бизнесу, собирая коробки в кондитерской.
«Нужно всем детям в наше время прививать понимание, что деньги — это труд. Они не берутся у папы в заднем кармане и не воруются, и не просто берутся со стола»,
— считает звезда шоу-бизнеса.
Лишь несколько лет назад Сергей Жуков смог осуществить мечту о собственном жилье. Семейство приобрело элитную квартиру большой площади в центре Москвы. Прежде приходилось довольствоваться съемной недвижимостью. В новой квартире — белые стены, есть терраса, комната с роялем, большая гостиная.
«Сережа мечтал о пространстве, ему нужен воздух. А здесь такое совмещение — вроде квартира, а вроде и не совсем»,
— делилась Регина.
Комнаты детей оформлены в зависимости от их увлечений. У Энджела, например, на стенах — фотоснимки группы The Beatles. Мальчик любит музыку, играет на гитаре, участвует в спектаклях и мечтает стать актером. Про старшую Нику известно, что она увлекается танцами, поет и мечтает учиться в США. Родители обещали подумать.