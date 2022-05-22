Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Алена Водонаева впервые спустилась одна в метро и поделилась впечатлениями

Мослентаиещё 2

Телеведущая Алена Водонаева впервые, по ее словам, спустилась в московское метро и поделилась со своими подписчиками впечатлениями от поездки. Кадры своего путешествия экс-участница «Дом 2» опубликовала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Водонаева спустилась в метро и поделилась впечатлениями
Фото: МослентаМослента

Она объяснила, что вынуждена была спуститься в подземку из-за проведения в центре Москвы веломарафона — женщине нужно было срочно уезжать в Санкт-Петербург. Телеведущая уточнила, что в современном мире метро — это наиболее удобный транспорт для мегаполиса.

«Я никогда не спускалась в метро одна. Мне пришлось фотографировать то, что вижу. Мой менеджер Ксения вела меня под землей по телефону»,

— объяснила Водонаева, добавив, что это была ее первая самостоятельная поездка.

Она отметила, что поделилась с подписчиками своим спуском в метро для того, чтобы таким образом рассказать о своем «достижении», так как для нее данное путешествие — «целая история с географией». В заключении она попросила не обесценивать чужие достижения.

Звёзды,Алена Водонаева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители