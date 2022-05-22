Водонаева спустилась в метро и поделилась впечатлениями

Телеведущая Алена Водонаева впервые, по ее словам, спустилась в московское метро и поделилась со своими подписчиками впечатлениями от поездки. Кадры своего путешествия экс-участница «Дом 2» опубликовала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: Мослента Мослента

Она объяснила, что вынуждена была спуститься в подземку из-за проведения в центре Москвы веломарафона — женщине нужно было срочно уезжать в Санкт-Петербург. Телеведущая уточнила, что в современном мире метро — это наиболее удобный транспорт для мегаполиса.

«Я никогда не спускалась в метро одна. Мне пришлось фотографировать то, что вижу. Мой менеджер Ксения вела меня под землей по телефону»,

— объяснила Водонаева, добавив, что это была ее первая самостоятельная поездка.