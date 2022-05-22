Вдова Ибрагимова рассказала об обстоятельствах смерти певца

Вдова певца Рената Ибрагимова Светлана рассказала, что музыкант скончался за столом в доме у ее родителей. Этими подробностями она поделилась в эфире программы НТВ "Ты не поверишь!".
"Это случилось дома у моей мамы. Он умер за столом, у мамы с папой на руках",
- сказала вдова.
Она отметила, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
"Это из-за коронавируса. Муж переболел в 2020 году. Мы лечили эти тромбы, но…"
- пояснила она.
14 мая на 75-м году жизни не стало певца и композитора Рената Ибрагимова. За свою карьеру он исполнил ведущие партии в операх Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля "Кармен", "Фауст", "Евгений Онегин" и ряде других. В 1999 году артист основал "Театр песни Рената Ибрагимова".