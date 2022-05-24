Павла Прилучного упрекают во лжи

Не так давно Павел прилучный неожиданно показал свою новую возлюбленную, а возможно даже и жену. Ею оказалась актриса и коллега Прилучного – Зепюр Брутян. Актер опубликовал первое совместное фото с Зепюр неделю назад. Возлюбленные отправились на отдых.

Многие уверены, что Павла и Зепюр не связывает ничего, просто он решили пропиариться на любовной истории. Поклонники удивляются, как артист быстро забыл Мирославу Карпович. Раньше Прилучный души не чаял в Мирославе и прекрасно отзывался о ней, но снимки с девушкой никогда не публиковал и официально не подтверждал отношения с “папиной дочкой”. Ко всему прочему, стали ходить слухи, что Павел закрутил роман со своей бывшей женой Агатой Муцениеце.