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1 час назад

Павла Прилучного упрекают во лжи

New Magazineиещё 1

Не так давно Павел прилучный неожиданно показал свою новую возлюбленную, а возможно даже и жену. Ею оказалась актриса и коллега Прилучного – Зепюр Брутян. Актер опубликовал первое совместное фото с Зепюр неделю назад. Возлюбленные отправились на отдых.

Павла Прилучного упрекают во лжи
Фото: New MagazineNew Magazine

Теперь Павел ежедневно публикует снимки с предполагаемой женой, что несвойственно для артиста. Мужчина признается поклонникам, что он по-настоящему счастлив.

Поговаривают, что актеры расписались 12 мая и в сети появился подтверждающий документ. Только его подлинность не подтверждена.

Многие уверены, что Павла и Зепюр не связывает ничего, просто он решили пропиариться на любовной истории. Поклонники удивляются, как артист быстро забыл Мирославу Карпович. Раньше Прилучный души не чаял в Мирославе и прекрасно отзывался о ней, но снимки с девушкой никогда не публиковал и официально не подтверждал отношения с “папиной дочкой”. Ко всему прочему, стали ходить слухи, что Павел закрутил роман со своей бывшей женой Агатой Муцениеце.

Звёзды,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Павел Прилучный,
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