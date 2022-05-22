Кайли Миноуг заподозрили в чрезмерном использовании ботокса

«Выглядит на свой возраст, но что она сделала с лицом?», «Лицо слишком перекачено ботоксом!», «Кайли, ты очень постарела и увлеклась инъекциями», «Господи, она выглядит ужасно», «Лицо — один сплошной ботокс», «Ох, Кайли, что ты сделала со своим лицом? Почему вы не можете стареть достойно? Без ботокса и филлеров?», «Ощущение, что брови смотрят в разные стороны. Она переборщила с инъекциями»,