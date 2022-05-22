Жених Ольги Бузовой оказался женат

Телеведущей никак не везет в личной жизни, вот и на этот раз ожидать свадьбы не стоит.

Ольга Бузова, которая в прошлом году выходила на легендарную сцену МХАТа имени Горького, решила вновь попробовать себя как актриса. Она приняла участие в спектакле «Мужчина нарасхват» театра «Казино Сочи». И вот после представления случилось неожиданное: на сцену вышел молодой человек приятной внешности, который встал на колено и предложил Ольге руку и сердце.

«Мое сердце принадлежит вам!»,

— сообщил он, вручая телеведущей коробочку с кольцом.

Конечно, все зрители тут же принялись поздравлять Ольгу. Однако когда она опубликовала отчет о предложении руки и сердце у себя в соцсетях, бдительные поклонники тут же «вычислили» жениха Бузовой. И очень разочаровались.