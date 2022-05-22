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1 час назад

Жених Ольги Бузовой оказался женат

WomanHit.ru

Телеведущей никак не везет в личной жизни, вот и на этот раз ожидать свадьбы не стоит.

Жених Ольги Бузовой оказался женат
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Ольга Бузова, которая в прошлом году выходила на легендарную сцену МХАТа имени Горького, решила вновь попробовать себя как актриса. Она приняла участие в спектакле «Мужчина нарасхват» театра «Казино Сочи». И вот после представления случилось неожиданное: на сцену вышел молодой человек приятной внешности, который встал на колено и предложил Ольге руку и сердце.

«Мое сердце принадлежит вам!»,

— сообщил он, вручая телеведущей коробочку с кольцом.

Конечно, все зрители тут же принялись поздравлять Ольгу. Однако когда она опубликовала отчет о предложении руки и сердце у себя в соцсетях, бдительные поклонники тут же «вычислили» жениха Бузовой. И очень разочаровались.

Оказалось, что молодой человек — продюсер, который занимается раскруткой одного проекта в социальных сетях. Более того, выяснилось, что мужчина к тому же несвободен, в соцсетях он нисколько не скрывает, что женат. После этого, конечно, многие стали издеваться над Бузовой: мол, раньше просто покупала сама себе роскошные билеты и фотографировала их, а теперь вообще стала заказывать себе мужчин, которые играют роль женихов.

Звёзды,Ольга Бузова,
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