Жених Ольги Бузовой оказался женат

Телеведущей никак не везет в личной жизни, вот и на этот раз ожидать свадьбы не стоит.
Ольга Бузова, которая в прошлом году выходила на легендарную сцену МХАТа имени Горького, решила вновь попробовать себя как актриса. Она приняла участие в спектакле «Мужчина нарасхват» театра «Казино Сочи». И вот после представления случилось неожиданное: на сцену вышел молодой человек приятной внешности, который встал на колено и предложил Ольге руку и сердце.
«Мое сердце принадлежит вам!»,
— сообщил он, вручая телеведущей коробочку с кольцом.
Конечно, все зрители тут же принялись поздравлять Ольгу. Однако когда она опубликовала отчет о предложении руки и сердце у себя в соцсетях, бдительные поклонники тут же «вычислили» жениха Бузовой. И очень разочаровались.
Оказалось, что молодой человек — продюсер, который занимается раскруткой одного проекта в социальных сетях. Более того, выяснилось, что мужчина к тому же несвободен, в соцсетях он нисколько не скрывает, что женат. После этого, конечно, многие стали издеваться над Бузовой: мол, раньше просто покупала сама себе роскошные билеты и фотографировала их, а теперь вообще стала заказывать себе мужчин, которые играют роль женихов.