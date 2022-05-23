Пять звезд, которые отчаянно не хотели детей, но позже решили стать родителями

Многие знаменитости открыто провозглашали себя сторонниками движения чайлдфри, однако в дальнейшем резко изменили мнение и познали радость материнства.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Во многих западных странах и России набирает популярность движение чайлдфри. Так называют субкультуру, приверженцы которой сознательно провозглашают нежелание иметь детей. Мотивы у этого могут быть самые разные: желание сосредоточиться на карьере, страх беременности и родов, социально-экономические обстоятельства, забота об экологии, и т.д. Как бы то ни было, сторонники чайлдфри, среди которых много отечественных и зарубежных знаменитостей, не хотят заводить детей ни под каким предлогом.

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Вот только, как говорил еще Конфуций, только дурак в своей жизни не меняет мнения. Меняются обстоятельства, материальное положение, взгляды на мир — и вот уже многие из тех, кто вчера провозглашал себя чайлдфри, решают ощутить радость материнства и отцовства. «Экспресс газета» решила подобрать пять подобных примеров.

Анджелина Джоли

В молодости начинающая актриса и будущая супруга Брэда Пита категорически не видела себя в роли матери. В одном из недавних интервью Джоли говорила, что ей никогда не хотелось быть беременной, а дети друзей и знакомых вызвали у нее лишь страх. Все изменилось во время поездки в Камбоджу, где в 2000 году снимался фильм «Лара Крофт: расхитительница гробниц». После посещения нескольких школ и приютов у Джоли появилось «непреодолимое желание» усыновить мальчика по имени Мэддокс. Дальнейшую историю все знают: сейчас артистка воспитывает трех приемных и трех биологических детей.

Ингеборга Дапкунайте

Родившаяся в Вильнюсе будущая обладательница премии «Ника» рьяно не хотела детей. По всей видимости, причиной этого были не самые простые отношения с отцом-дипломатом и матерью. На протяжении долгого времени пара жила в Москве, а дочь приезжала к ним только на каникулы. Дапкунайте была замужем три раза, но до последнего момента собственных детей не хотела. Все изменилось в 2017 году, когда она подарила ресторатору Дмитрию Ямпольскому мальчика, которого назвали Алексом.

Хью Грант

Родившийся в Лондоне будущий обладатель «Золотого глобуса» еще со школы пользовался пользовался бешеной популярностью у противоположного пола. Девушки в буквальном смысле не давали красавчику Гранту прохода. Хью пользовался этим сполна, наслаждаясь мимолетными романами и случайными связями. Когда к Хью пришла слава, женщин стало еще больше. В одном из интервью Грант признавался, что хочет «до самой смерти» наслаждаться жизнью, а вот детей он не любит. Сегодня Хью Грант, однако, является счастливым отцом пяти наследников от двух разных женщин. Недавно артист рассказал, что обожает малышей и не прочь завести еще одного ребенка.

Ольга Куриленко

Родившаяся в Бердянске Запорожской области Ольга уже в 16 лет заключила контракт с известным модельным агентством «Медисон», вслед за этим переехав в Париж. Разумеется, в первое время Куриленко решила сосредоточиться на карьере. Несмотря на большое количество поклонников, Ольга дала себе зарок — никаких детей. «Я никогда не хотела семью или детей. Но наступил момент, и я изменила свое решение», — признается Ольга. В 2015 году артистка подарила своему тогдашнему возлюбленному Максу Беницу сына, которого назвали Александром Марком Горацио. Останавливаться на достигнутом Ольга не собирается, заявляя, что не прочь завести девочку.

Кирстен Данст