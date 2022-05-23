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2 часа назад

Пять звезд, которые отчаянно не хотели детей, но позже решили стать родителями

Экспресс газета

Многие знаменитости открыто провозглашали себя сторонниками движения чайлдфри, однако в дальнейшем резко изменили мнение и познали радость материнства.

Пять звезд, которые отчаянно не хотели детей, но позже решили стать родителями
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Во многих западных странах и России набирает популярность движение чайлдфри. Так называют субкультуру, приверженцы которой сознательно провозглашают нежелание иметь детей. Мотивы у этого могут быть самые разные: желание сосредоточиться на карьере, страх беременности и родов, социально-экономические обстоятельства, забота об экологии, и т.д. Как бы то ни было, сторонники чайлдфри, среди которых много отечественных и зарубежных знаменитостей, не хотят заводить детей ни под каким предлогом.

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Вот только, как говорил еще Конфуций, только дурак в своей жизни не меняет мнения. Меняются обстоятельства, материальное положение, взгляды на мир — и вот уже многие из тех, кто вчера провозглашал себя чайлдфри, решают ощутить радость материнства и отцовства. «Экспресс газета» решила подобрать пять подобных примеров.

Анджелина Джоли

В молодости начинающая актриса и будущая супруга Брэда Пита категорически не видела себя в роли матери. В одном из недавних интервью Джоли говорила, что ей никогда не хотелось быть беременной, а дети друзей и знакомых вызвали у нее лишь страх. Все изменилось во время поездки в Камбоджу, где в 2000 году снимался фильм «Лара Крофт: расхитительница гробниц». После посещения нескольких школ и приютов у Джоли появилось «непреодолимое желание» усыновить мальчика по имени Мэддокс. Дальнейшую историю все знают: сейчас артистка воспитывает трех приемных и трех биологических детей.

Ингеборга Дапкунайте

Родившаяся в Вильнюсе будущая обладательница премии «Ника» рьяно не хотела детей. По всей видимости, причиной этого были не самые простые отношения с отцом-дипломатом и матерью. На протяжении долгого времени пара жила в Москве, а дочь приезжала к ним только на каникулы. Дапкунайте была замужем три раза, но до последнего момента собственных детей не хотела. Все изменилось в 2017 году, когда она подарила ресторатору Дмитрию Ямпольскому мальчика, которого назвали Алексом.

Хью Грант

Родившийся в Лондоне будущий обладатель «Золотого глобуса» еще со школы пользовался пользовался бешеной популярностью у противоположного пола. Девушки в буквальном смысле не давали красавчику Гранту прохода. Хью пользовался этим сполна, наслаждаясь мимолетными романами и случайными связями. Когда к Хью пришла слава, женщин стало еще больше. В одном из интервью Грант признавался, что хочет «до самой смерти» наслаждаться жизнью, а вот детей он не любит. Сегодня Хью Грант, однако, является счастливым отцом пяти наследников от двух разных женщин. Недавно артист рассказал, что обожает малышей и не прочь завести еще одного ребенка.

Ольга Куриленко

Родившаяся в Бердянске Запорожской области Ольга уже в 16 лет заключила контракт с известным модельным агентством «Медисон», вслед за этим переехав в Париж. Разумеется, в первое время Куриленко решила сосредоточиться на карьере. Несмотря на большое количество поклонников, Ольга дала себе зарок — никаких детей. «Я никогда не хотела семью или детей. Но наступил момент, и я изменила свое решение», — признается Ольга. В 2015 году артистка подарила своему тогдашнему возлюбленному Максу Беницу сына, которого назвали Александром Марком Горацио. Останавливаться на достигнутом Ольга не собирается, заявляя, что не прочь завести девочку.

Кирстен Данст

Кирстен прославилась уже в 12 лет, сыграв роль Клодии в картине «Интервью с вампиром». После этого приглашения на съемки сыпались, как из рога изобилия. В какой-то момент Данст не справилась с пришедшей к ней славой, начав злоупотреблять вначале алкоголем, а затем и наркотиками. Позже в интервью знаменитость говорила, что ей и самой не хотелось жить — не то что нести в этот мир потомство. Все изменилось, когда Кирстен пригласили на роль крестной матери. Взяв на руки девочку, звезда так сильно захотела ребенка, что реализовала эти планы уже в следующем году. Сегодня Кирстен Данст воспитывает двух сыновей.

Звёзды,Дмитрий Ямпольский,Хью Грант,Ингеборга Дапкунайте,Ольга Куриленко,Анджелина Джоли,
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