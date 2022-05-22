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1 час назад

Охрана выгнала Викторию Боню с Каннского фестиваля

Popcake.tv

Еще на днях Виктория Боня красовалась на красной дорожке в Каннах и готовилась покорять Францию. Но что-то пошло не так. Сегодня теледива не смогла попасть на Каннский кинофестиваль, потому что ее выгнала охрана.

Охрана выгнала Викторию Боню с Каннского фестиваля
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Несколько дней Виктория Боня готовилась к престижному фестивалю. Девушка сразу предупредила всех, что обязательно обратит на себя всеобщие взгляды! И сделала она это с помощью кричащего послания, адресованного всему миру. Боня появилась на мероприятии в мужском костюме и с приклеенными усами. Она хотела выйти к прессе и фотографам с политическим плакатом:

«Войн бы не было, если бы рожали мужчины».

Такую дерзость не оценили организаторы мероприятия. Они выгнали ее с красной дорожки.

«Ко мне подошли секьюрити и попросили меня выйти с красной дорожки. Меня вывели. Я шла с сообщением, и сообщение было настолько сильным, что меня выпроводили оттуда»,

— рассказала в видео, опубликованном у себя на странице. Однако Боня не расстроилась. Вместо этого мероприятия теледива отправилась на премию в Монако.

Звёзды,Виктория Боня,
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