Пьеха рассказал, как его перепутали с бабушкой

Стас Пьеха, внук народной артистки Эдиты Пьехи, является членом жюри музыкального шоу «Ты супер! 60+». В одной из последних программ певец вспомнил о курьезном случае, который произошел с ним в прошлом.
Комментируя выступление одного из конкурсантов, 41-летний исполнитель рассказал, как своим появлением на сцене однажды смутил зрителей.
«Бывало такое, меня приглашали выступить, а я смотрю, люди в возрасте очень сильно. Я пою, а они так удивляются. Говорят: «Пьеху заказывали, просто имя не уточнили», — поделился историей певец.
Напомним, фамилию звездной бабушки Стас взял для сценического псевдонима. При рождении ему была дана фамилия Герулис.