Бывшая жена Ефремова не платит по счетам

Ранее для помощи по хозяйству семья нанимала домработницу. Но когда Михаила осудили и этапировали в колонию, денег у Ксении перестало хватать на ее содержание. Ежемесячно актриса получает лишь пять тысяч рублей от Союза кинематографистов. Эти деньги тратятся в первый день. Их Ксения тратит на алкоголь и сигареты, в чем актриса призналась репортеру телеканала.