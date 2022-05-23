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1 час назад

Бывшая жена Ефремова запустила элитную квартиру и не платит по счетам

Мира Маркина

В одном из последних выпусков программы «Звезды сошлись» журналисты телеканала НТВ показали, как сейчас живет бывшая жена актера Михаила Ефремова – актриса Ксения Качалина.

Бывшая жена Ефремова не платит по счетам
Фото: Кадр из телепрограммыКадр из телепрограммы

Экс-супруга Ефремова давно ведет асоциальный образ жизни. Квартира в элитной высотке находится в запущенном состоянии. В ней отключен свет и царит беспорядок, отмечают репортеры.

Кадр из программы "Звезды сошлись"

Ранее для помощи по хозяйству семья нанимала домработницу. Но когда Михаила осудили и этапировали в колонию, денег у Ксении перестало хватать на ее содержание. Ежемесячно актриса получает лишь пять тысяч рублей от Союза кинематографистов. Эти деньги тратятся в первый день. Их Ксения тратит на алкоголь и сигареты, в чем актриса призналась репортеру телеканала.

Ранее «Рамблер» рассказывал о звездах СССР, которые умерли в нищете и одиночестве.

Звёзды,Ксения Качалина,Михаил Ефремов,
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