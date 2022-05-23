Внук Миронова растет точной копией дедушки

Дочь Андрея Миронова, Мария, опубликовала в своем Telegram-канале снимки двухлетнего сына. Мальчик поразительно похож на своего дедушку.

Фото: t.me/MironovaMenaker t.me/MironovaMenaker

Дочь знаменитого актера родила сына Федора в четвертом браке. Обычно артистка не показывает маленького наследника широкой публике. Но внезапно Мария Андреевна сделала исключение.

t.me/MironovaMenaker

Подписчики 48-летней актрисы отметили, что мальчик растет точной копией своего знаменитого дедушки. Чаще всего они отмечали взгляд Феди так похожий на взгляд самого Миронова.

Напомним, Андрея Миронова не стало в 1987 году.