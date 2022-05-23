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1 час назад

Внук Миронова растет точной копией дедушки

Мира Маркина

Дочь Андрея Миронова, Мария, опубликовала в своем Telegram-канале снимки двухлетнего сына. Мальчик поразительно похож на своего дедушку.

Внук Миронова растет точной копией дедушки
Фото: t.me/MironovaMenakert.me/MironovaMenaker

Дочь знаменитого актера родила сына Федора в четвертом браке. Обычно артистка не показывает маленького наследника широкой публике. Но внезапно Мария Андреевна сделала исключение.

t.me/MironovaMenaker

Подписчики 48-летней актрисы отметили, что мальчик растет точной копией своего знаменитого дедушки. Чаще всего они отмечали взгляд Феди так похожий на взгляд самого Миронова.

Напомним, Андрея Миронова не стало в 1987 году.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как прокомментировал слухи о внебрачном сыне Филипп Киркоров.

Звёзды,Андрей Миронов,Филипп Киркоров,
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