Внук Миронова растет точной копией дедушки

Дочь Андрея Миронова, Мария, опубликовала в своем Telegram-канале снимки двухлетнего сына. Мальчик поразительно похож на своего дедушку.
Дочь знаменитого актера родила сына Федора в четвертом браке. Обычно артистка не показывает маленького наследника широкой публике. Но внезапно Мария Андреевна сделала исключение.
Подписчики 48-летней актрисы отметили, что мальчик растет точной копией своего знаменитого дедушки. Чаще всего они отмечали взгляд Феди так похожий на взгляд самого Миронова.
Напомним, Андрея Миронова не стало в 1987 году.
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