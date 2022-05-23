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1 час назад

Шварценеггер стал дедушкой во второй раз

Мира Маркина

21 мая американский актер, экс-губернатор Калифорнии, Арнольд Шварцнеггер стал дедушкой во второй раз. Внучку подарила старшая дочь звезды, Кэтрин. О радостном событии в соцсетях рассказал зять Шварцнеггера, актер Крис Пратт.

Шварценеггер стал дедушкой во второй раз
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Звезда «Стражей Галактики» также раскрыл имя ребенка.

«Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоизы Кристины Шварценеггер Пратт», — написал актер.

соцсети

У пары есть дочь Лайла Мария, рожденная в августе 2020 года. Для Криса Пратта этот брак – второй. Ранее он состоял в отношениях с артисткой Анной Фэрис, пара развелась в 2017 году. У Пратта есть девятилетний сын Джек от первого брака.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что барбадосская певица Рианна родила сына.

Звёзды,Арнольд Шварцнеггер,Анна Фэрис,Крис Пратт,
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