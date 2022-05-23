Шварценеггер стал дедушкой во второй раз

21 мая американский актер, экс-губернатор Калифорнии, Арнольд Шварцнеггер стал дедушкой во второй раз. Внучку подарила старшая дочь звезды, Кэтрин. О радостном событии в соцсетях рассказал зять Шварцнеггера, актер Крис Пратт.
Звезда «Стражей Галактики» также раскрыл имя ребенка.
«Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоизы Кристины Шварценеггер Пратт», — написал актер.
У пары есть дочь Лайла Мария, рожденная в августе 2020 года. Для Криса Пратта этот брак – второй. Ранее он состоял в отношениях с артисткой Анной Фэрис, пара развелась в 2017 году. У Пратта есть девятилетний сын Джек от первого брака.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что барбадосская певица Рианна родила сына.