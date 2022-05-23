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2 часа назад

Ким Кардашьян заявила о преследованиях и угрозах взрыва

Мира Маркина

Ким Кардашьян снова в центре внимания: звезда обратилась в суд за охранным ордером, заявив, что она получила десятки угроз, в том числе взорвать ее офис бомбой. Что сейчас происходит в жизни экс-супруги Канье Уэста и кто ее преследует, читайте в материале «Рамблера».

Ким Кардашьян заявила о преследованиях и угрозах взрыва
Фото: СоцсетиСоцсети

Ким Кардашьян запросила охранный ордер в отношении некого Дэвида Ресендиза, с которым, по ее словам, она даже никогда лично не встречалась. Миллиардерша утверждает, что мужчина узнал ее домашний и служебный адреса и прислал ей и ее детям более 80 писем с различными угрозами. В иске говорится, что мужчина придумал множество ложных фактов об интимных отношениях телезвезды. Кардашьян утверждает, что в своих письмах он делал «возмутительные» заявления о ней «сексуального характера». Об этом пишет издание TMZ.

И, кажется, все понимают, почему звезда так сильно переживает за безопасность семьи. В 2016 году на Ким Кардашьян напали в ее номере отеля в Париже. Ее связали, заклеили ей рот и украли все драгоценности на сумму 11,5 миллионов долларов, включая и ее обручальное кольцо. К слову, личность преступников установить так и не удалось.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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