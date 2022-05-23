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54 минуты назад

Билли Айлиш рассказала о жизни с синдромом Туретта

Lenta.ruиещё 1

Американская поп-певица Билли Айлиш во время интервью для Netflix рассказала о жизни с синдромом Туретта. Ее слова приводит издание The Independent.

Билли Айлиш рассказала о жизни с синдромом Туретта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнительница вспомнила, что ей диагностировали это расстройство в 11 лет. Она призналась, что в детстве ее очень утомляло наличие тиков, однако потом она привыкла к ним.

«Самая распространенная реакция людей — они смеются, думая, что я пытаюсь быть забавной. И я всегда невероятно обижаюсь на это»,

— сказала Айлиш.

По ее словам, многие люди страдают от синдрома Туретта, хотя это не всегда можно понять со стороны. Певица отметила, что с такой болезнью сталкиваются и многие знаменитости, но не стала называть имена. Сама Айлиш заявила, что любит обсуждать эту тему, но вместе с тем смущается, когда разговор касается этого расстройства.

В прошлом году певица рассказала о своей редкой особенности мозга — синестезии. Она пояснила зрителям, что из-за данного нейрологического феномена мозг невольно ассоциирует все вокруг с конкретными цветами, геометрическими фигурами или числами.

Звёзды,Билли Айлиш,Netflix,
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