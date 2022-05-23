Самые яркие скандалы Ларисы Гузеевой

Одной из самых ярких фигур российского шоу-бизнеса Ларисе Гузеевой 23 мая исполняется 63 года. О самых ярких скандалах ведущей "Давай поженимся!" - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из шоу "Давай поженимся!" Кадр из шоу "Давай поженимся!"

Гузеева против "Бульдога"

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Особенно ярко Лариса Гузеева взаимодействует с юмористом Гариком Харламовым. Известный комик часто публикует в своих соцсетях высказывания Ларисы, пародии и шутки про нее. Многие цитаты и мемы с телеведущей расходились по соцсетям именно с подачи Харламова. Однажды Гузеева даже ответила ему, заявив, что Гарик ее уже "задолбал". На это Харламов сказал ей, что сам он на нее никогда не обидится и пожелал долгих лет жизни. Кто-то может подумать, что Харламов и Гузеева ненавидят друг друга, но многие видят в этом вполне добрый троллинг. Когда Гузеева заболела коронавирусом, Харламов искренне ее поддержал.

Лариса Шумахер

Оказывается, Лариса эксцентрична не только в кадре, но и за рулем. В 2020 году СМИ сообщили, что автоинспекторы поймали ведущую «Давай поженимся!» на превышении скорости. Актриса дважды за два дня нарушила правила дорожного движения.

Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах. Сотрудники ГИБДД отметили, что 15 апреля дорожные камеры зафиксировали «летящий» на огромной скорости Лексус, за рулем которого находилась 60-летняя Лариса Гузеева. Превышение скорости составило 20-40 км/ч.

«А уже 16 апреля женщина повторила свой же «подвиг» и снова сильно превысила скорость», - приводит издание слова собеседника.

Расхитительница соцсетей

С завидной регулярностью Гузеева общается с подписчиками в соцсетях. Скриншоты ее комментариев расходятся по рунету. Ведущая отвечает и колко, и с юмором, но иногда переходит и на оскорбления.

Так, Гузеева опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой запечатлена в шубе, платке и уггах на фоне рождественских елок. В подписи к снимку Гузеева призналась в любви Москве и похвалила «черевички», созданные дизайнером бренда «Эмма» Эммой Салимовой.

«Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения», — написала одна из пользовательниц социальной сети в комментариях.

В ответ Гузеева назвала ту дурой и провокатором и заверила, что никогда не относилась к простым людям с ненавистью. Пользовательница ей не поверила и заявила, что «счастливые и достойные люди так себя не ведут». Она добавила, что раньше очень любила фильмы с участием Гузеевой, а теперь предпочитает «ужастики».

Однажды Гузеева опубликовала своей фотоленте снимок на фоне Триумфальной арки с подписью: «1 мая. Париж. Вечер. Всем привет и много счастья!». На фото ведущая приветственно расправила руки.

Одна из подписчиц прокомментировала: «Жуткая какая-то фотка. Чего она руками делает?». Гузеева в ответ послала пользовательницу в далекое путешествие: «Она руками посылает тебя глубоко в *опу!»

Из Болгарии с любовью

Недавно Гузееву обвинили в эмиграции. Якобы звезда навсегда уехала в Болгарию вместе с семьей. Телеведущая эмоционально ответила на слухи, заявив, что шлет распространителям фейков «лучи проклятья».

В начале мая Лариса Гузеева рассказала на своей странице в соцсети почему уехала из России в Болгарию и ответила критикам своего отъезда.

«Почему в Болгарию? Сейчас меня все спрашивают. Кроме как «по кочану» — даже и сказать ничего не могу. Отдохнуть, например. Просто так. Скоро возвращаюсь», — поделилась актриса в блоге.