Вика Боня и Каннский фестиваль: скандалы и изгнание

Единственной российской звездой, регулярно посещающей Каннский кинофестиваль является телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2", блогер Виктория Боня. Этот факт становится причиной шумных обсуждениях в соцсетях.

В этом году, Вика традиционно приехала на 75-й кинофестиваль в Каннах и без скандалов не обошлось. Об этом — в материале "Рамблера".

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Как только Боня появилась в Каннах, об этом заговорили сразу и СМИ, и Telegram-каналы. Большинство заголовков были негативными, а телеведущая Ксения Собчак только подлила масла в огонь. В частности, журналистка высмеяла появление Бони на Каннском фестивале, намекнув, что на таком мероприятии она никому не интересна.

Собчак в своем Telegram-канале опубликовала снимок с Викторией Боней, позирующей на красной ковровой дорожке. Ксения обратила внимание на то, что на заднем плане стоят фотографы, которые, опустив камеры, смотрят совсем в другие стороны.

Соцсети

Многие российские пользователи оценили замечание Собчак, посмеявшись над Боней, которая хоть и на красной дорожке, но никого не интересует, а другие порекомендовали Ксении не завидовать:

"Ксюша, она в Каннах, а ты нет! Не завидуйте, пожалуйста, даже если она сама купила себе билет и прошлась по дорожке".

Реакция самой Бони не заставила себя ждать. Виктория в соцсетях резко ответила своей заклятой подруге.

"Для Собчак тяжело даются мои выходы на самые престижные мероприятия мира сего.

Моя подруга Ксения все никак не успокоится, мол, если фотографы сзади на меня не смотрят, значит это позор.

Дорогая, поясню тебе и таким же как ты, там работа идет на секунды и такие фото есть у многих звезд Голливуда", — объяснила Боня.

Для примера, Виктория показала фото голливудской кинодивы Джулианы Мур на этой же красной дорожке. На заднем фоне, по словам Бони, "фотографы тоже заняты своим делом".

"Смешно читать подобные пуки в мою сторону, потому что есть фотобанк, который говорит сам за себя. Давайте заглянем туда и сразу станет все ясно!", — написала Боня.

Виктория наглядно показала, что в популярном международном фотобанке есть тысячи ее фото с фестивалей в Каннах и снимки, на которых все камеры устремлены именно на нее. При этом, по словам Бони, в доступе есть лишь одно фото Ксении с Канн многолетней давности.

Изгнать нельзя помиловать

На этом разговоры про Боню в Каннах не закончились. Дело в том, что Виктория решила выйти на дорожку в очередной день фестиваля не в пышном платье, а в строгом смокинге с приклеенными на лицо бутафорскими усами, держа в руках клатч с яркой надписью. Надпись выражала ее позицию о происходящем в мире.

Из-за слишком провокационного образа российскую звезду попросили удалиться с красной дорожки Дворца фестивалей. В Каннах посчитали, что образ привлечет слишком много внимания.

Соцсети

"Сегодня меня попросили удалиться с красной дорожки Каннского кинофестиваля... Так как я законопослушный гражданин, то я ушла. Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что если я выйду так, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам. Но я оставлю это здесь, потому что моё сообщение сегодня было от всех женщин. Женщина ответственна только за мир в этом мире!", заявила Боня подписчикам.

При этом 42-летняя звезда заранее предупреждала, что ее выход будет заметным.