Журналисты раскрыли секреты красоты зарубежных звезд

Журналисты The Sun раскрыли секреты красоты зарубежных звезд. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Известно, что недавно португальский футболист Криштиану Роналду поделился в соцсетях снимком после прохождения криотерапии, во время которой используется жидкий азот. Человек должен провести в криотерапевтической камере при температуре ниже 140 градусов по Цельсию не больше пяти минут. Данная процедура ускоряет метаболизм и помогает быстрее сбросить лишний вес. Отмечается, что криотерапия является любимым методом поддержания фигуры в форме не только у Роналду, но и у американской актрисы Деми Мур и британской плюс-сайз-модели Джеммы Коллинз.

Как сообщают редакторы портала, еще одним популярным методом похудения среди знаменитостей оказалась инфракрасная сауна, которая улучшает кровообращение и борется с появлением целлюлита. По данным источника, ей отдают предпочтение певицы Леди Гага, Селена Гомес и актриса Гвинет Пэлтроу.

В списке любимых косметологических процедур звезд также числится использование светодиодной маски для омоложения лица. Известно, что инфракрасные лучи, которые производит устройство, разглаживают морщины и восстанавливают поврежденные клетки кожи. Упомянутую манипуляцию проводили актриса Эмма Стоун, модель Кристи Тайген и предпринимательница Кортни Кардашьян.

Поп-исполнительницы Мадонна и Рианна, в свою очередь, регулярно проходят курсы капельниц с содержанием ферментов, поддерживающих иммунитет и тонус организма. Кроме того, к подобным процедурам, которые продлевают молодость всего тела и помогают ускорить заживление ран, относится кислородная камера.