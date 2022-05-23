Татум потребовал выгнать посетителей из лондонского ресторана

Американский актер Ченнинг Татум потребовал выгнать гостей из ресторана Лондоне, когда ему показалось, что они его фотографируют. Об этом сообщает The Sun.

Ченнинг Татум обедал в ресторане Louie, расположенном в одном из центральных районов Лондона Ковент-Гардене. Во время приема пищи он ошибочно решил, что группа людей за соседним столом его снимает, и показал обедающим средний палец.

"Группа из шести человек наслаждалась едой и фотографировала друг друга, - сообщил источник. - Ченнинг подумал, что они фотографируют его, и в ярости показал им средний палец. В следующее мгновение официант попросил их уйти".