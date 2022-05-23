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1 час назад

Ченнинг Татум потребовал выгнать посетителей из лондонского ресторана

Газета.Ru

Американский актер Ченнинг Татум потребовал выгнать гостей из ресторана Лондоне, когда ему показалось, что они его фотографируют. Об этом сообщает The Sun.

Татум потребовал выгнать посетителей из лондонского ресторана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ченнинг Татум обедал в ресторане Louie, расположенном в одном из центральных районов Лондона Ковент-Гардене. Во время приема пищи он ошибочно решил, что группа людей за соседним столом его снимает, и показал обедающим средний палец.

"Группа из шести человек наслаждалась едой и фотографировала друг друга, - сообщил источник. - Ченнинг подумал, что они фотографируют его, и в ярости показал им средний палец. В следующее мгновение официант попросил их уйти".

В Лондоне американский актер находится на съемках фильма третьей части "Супер Майка". Незадолго до скандала в ресторане Татум поссорился с коллегой по съемочной площадке фильма "Приключения Паддингтона" актрисой Тэнди Ньютон. Из-за этого команде фильма пришлось менять героиню на Сальму Хайек и переснимать уже отснятые цены.

Звёзды,Тэнди Ньютон,Сальма Хайек,
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