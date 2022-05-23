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40 минут назад

Дана Борисова готовится ко второй пластической операции

WMJ.ruиещё 1

Об этом звезда рассказала в первом выпуске шоу «Злые языки» на Rutube.

Дана Борисова готовится ко второй пластической операции
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

«В четверг я буду делать вторую в своей жизни пластическую операцию. Это всего-навсего липосакция. Живот (абдоминопластика), в таком случае обязательно надо и спинку, это мне хирург сказал, ну и естественно ляхи»,

— рассказала Дана Борисова в первом выпуске шоу «Злые языки» на Rutube.

«Даночка, ты такая аккуратненькая, такая маленькая. Зачем тебе это надо? Вы знаете, что эта операция опасна для жизни? И что люди умирают на этой операции?»

— пыталась было отговорить Дану Борисову Виктория Боня. Однако звезда настояла на своем: «Я слышала, что люди умирают на пластических операциях, но только из-за анестезии».

На вопрос Андрея Борисова о том, будет ли проведена операция за деньги или по бартеру, Дана Борисова ответила: «Там у меня предусмотрены услуги по бартеру, связанные с телевидением. С какой стати мне стесняться показать пластику живота?»

Национальный видеохостинг представляет проект собственного производства — шоу «Злые языки», ведущими которого стали Виктория Боня, Наталья Краснова, Давид Виннер и Андрей Борисов. Шоу стартует на RUTUBE 23 мая. Мариам Халилова, продюсер и автор идеи шоу, уверена: «желтая пресса никогда не берет информацию из головы», однако не у каждого слуха есть реальные доказательства. Поэтому зрителей ожидают удивительные инсайты, признания и разоблачения.

Звёзды,Мариам Халилова,Дана Борисова,Наталья Краснова,Виктория Боня,Андрей Борисов,
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