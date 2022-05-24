Цифра дня: сколько Блиновская заработала на своем шоу

Автор «Марафона желаний» и гость Youtube-канала «Осторожно, Собчак» (интервью с ее участием посмотрело 12 млн человек) Елена Блиновская организовала тренинг-шоу под названием «А что дальше?». Для выступления тренер личностного роста арендовала половину стадиона ВТБ Арена (вторая часть была просто закрыта). О том, сколько заработала Блиновская на мероприятии, читайте в материале «Рамблера».
По информации Telegram-канал «Курятник», на мероприятие пришли 13 тысяч зрителей. Как сообщил источник, принимавший участие в организации психотерапевтического шоу, сначала в продаже были только билеты в сектора от 5,5 до 18 тысяч рублей, которые моментально раскупили, а за несколько дней до шоу открыли доступ к местам в партер от 17 до 30 тысяч рублей. В итоге, общая стоимость проданных билетов составила больше 166 миллионов рублей. За эти деньги, по словам организаторов, можно было прокачать себя и получить массу положительных эмоций в компании единомышленников.
Вот, что рассказывает одна из зрительниц шоу Рената:
«Билеты начинались от 5 тысяч рублей. Билеты на концерты различных артистов столько же стоят. Поэтому я бы сравнивала шоу Лены Блиновской с выступлением любого артиста, как с любым спектаклем, хотите, это можно назвать моноспектаклем, потому что фактически на сцене выступал артист, который нравится людям, которые получают от нее положительные эмоции, и они уходят не с какой-то волшебной таблеткой, не с каким-то сертификатом о том, что вы были прокачаны Леной Блиновской, теперь у вас все будет классно, они уходят с исключительно положительными эмоциями. Точно так же, как и я ушла»,
— слова девушки приводит портал Bfm.ru.
Отметим, что Блиновская не обманула ожиданий поклонников: на тренинг-шоу она и пела, и танцевала, и лежала на сцене, и качалась на качелях, подвешенных под потолком.