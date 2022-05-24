Цифра дня: сколько Блиновская заработала на своем шоу

«Билеты начинались от 5 тысяч рублей. Билеты на концерты различных артистов столько же стоят. Поэтому я бы сравнивала шоу Лены Блиновской с выступлением любого артиста, как с любым спектаклем, хотите, это можно назвать моноспектаклем, потому что фактически на сцене выступал артист, который нравится людям, которые получают от нее положительные эмоции, и они уходят не с какой-то волшебной таблеткой, не с каким-то сертификатом о том, что вы были прокачаны Леной Блиновской, теперь у вас все будет классно, они уходят с исключительно положительными эмоциями. Точно так же, как и я ушла»,