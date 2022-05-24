Боня раскрыла гонорары Аллегровой

Народная артистка России Ирина Аллегрова до сих пор выступает на корпоративах. Ведущая шоу «Злые языки» Виктория Боня в эфире программы выяснила, сколько стоит пригласить звезду выступить на корпоративе.

Боне удалось найти контакт представителя артистки. Она связалась с ним по телефону и заявила, что якобы хочет пригласить на день рождения шефа в Москве Аллегрову.

«60 тысяч евро — это ее гонорар. Стандарт 45–50 минут. Определитесь с датой, и я поговорю»,

— пообещал представитель исполнительницы.