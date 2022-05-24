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2 часа назад

Сколько Аллегрова берет за выступление на корпоративе

Катерина Саломе

Народная артистка России Ирина Аллегрова до сих пор выступает на корпоративах. Ведущая шоу «Злые языки» Виктория Боня в эфире программы выяснила, сколько стоит пригласить звезду выступить на корпоративе.

Боня раскрыла гонорары Аллегровой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боне удалось найти контакт представителя артистки. Она связалась с ним по телефону и заявила, что якобы хочет пригласить на день рождения шефа в Москве Аллегрову.

«60 тысяч евро — это ее гонорар. Стандарт 45–50 минут. Определитесь с датой, и я поговорю»,

— пообещал представитель исполнительницы.

Ранее мы писали о том, Аллегрова назвала Содомом и Гоморрой российский шоу-бизнес.

Звёзды,Ирина Аллегрова,Виктория Боня,
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