Боня раскрыла гонорары Аллегровой

Народная артистка России Ирина Аллегрова до сих пор выступает на корпоративах. Ведущая шоу «Злые языки» Виктория Боня в эфире программы выяснила, сколько стоит пригласить звезду выступить на корпоративе.
Боне удалось найти контакт представителя артистки. Она связалась с ним по телефону и заявила, что якобы хочет пригласить на день рождения шефа в Москве Аллегрову.
«60 тысяч евро — это ее гонорар. Стандарт 45–50 минут. Определитесь с датой, и я поговорю»,
— пообещал представитель исполнительницы.
Ранее мы писали о том, Аллегрова назвала Содомом и Гоморрой российский шоу-бизнес.