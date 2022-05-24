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3 часа назад

Савичева призналась в самом постыдном поступке в жизни

Ura.Ru

Артистка Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, признавалась, что ей до сих пор стыдно за свой поступок, когда она собрала вещи и ушла от мужа. Об этом она рассказала в эфире шоу «Пятнашки» на «Радио Дача».

Савичева призналась в самом постыдном поступке в жизни
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Был ли в моей жизни постыдный поступок, о котором я до сих пор помню? Я думаю да. Это момент, когда я собрала вещи и ушла из дома от мужа. Тогда я жила какое-то время одна. За это мне до сих пор стыдно»,

— призналась певица во время эфира.

Савичева также рассказала, что у нее есть три татуировки: микрофон на шее, инициалы дочери на запястье и одно тайное тату под левым ребром. Ни об одной из них Савичева не жалеет. Кроме того, певица рассказала, что с детства мечтает озвучивать мультфильмы. Она считает, что для этого у нее для этого есть актерские данные, подходящий тембр и умение делать смешные голоса.

Звёзды,Юлия Савичева,
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