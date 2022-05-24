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2 часа назад

Повзрослевшая дочь Юлии Началовой произвела фурор

Экспресс газета

Любимицы публики Юлии Началовой не стало три года назад. Единственную дочь артистки Веру теперь растят бабушка и дедушка. Школьница радует их своими успехами.

Дочь Юлии Началовой произвела фурор
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Вере Алдониной уже исполнилось 15 лет. Девочка учится в элитной школе «Интеграция», занимается музыкой и активно развивает актерское мастерство. В социальных сетях она появляется нечасто, однако некоторыми успехами с поклонниками, которых после смерти матери у нее вдруг стало очень много, все же делится.

В конце очередного учебного года в «Интеграции» проходил фестиваль английской драмы Golden brunch. Школьники показывали свои спектакли на английском языке. В одном из них, под названием »Маленькая русалочка", Алдонина сыграла главную роль.

С задачей наследница Началовой справилась блестяще. Повзрослевшая, стройная и очаровательная Вера выходила на сцену то в платье, имитирующем русалочий хвост, то в воздушном розовом наряде принцессы и золотистых туфельках. Снимки с мероприятия девушка опубликовала в своем микроблоге.

Экспресс газета

Первым в «карусели» фото красовался снимок почетной грамоты, которой наградили Веру. За роль в школьном спектакле Алдонина получила звание «Лучшая актриса». Поклонники рассыпались в комплиментах. Отметилась даже певица Теона Дольникова: «Какая ты прекрасная. Красоточка», - написала она.

«Невероятная девочка», «Молодец. Мама гордится тобой», «Великолепная», «Такая взрослая, шикарная», - пишут восхищенные подписчики.

Возможно, талантливая дочь Началовой действительно пойдет по ее стопам. После смерти родительницы Вера стала чаще появляться на телевидении, иногда она исполняет и мамины хиты. Стоит отметить, что сравнений с покойной исполнительницей Алдонина не любит. Не раз она отмечала, что с теплом хранит память о самом близком человеке, но быть «второй Юлей», как того ждут от нее некоторые фанаты, не желает.

Звёзды,Теона Дольникова,
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