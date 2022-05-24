76-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет красоты

Американская актриса и предпринимательница Жаклин Смит раскрыла секрет своей привлекательной внешности. Им она поделилась в интервью телеканалу Fox News.

76-летняя звезда телесериала «Ангелы Чарли» назвала здоровый образ жизни важным для сохранения красоты. Так, она не употребляет алкогольные напитки и регулярно занимается спортом. При этом Смит отметила, что никогда не пробовала наркотики.

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Известно, что знаменитость замужем за кардиохирургом Алленом Бредом. По словам актрисы, он также следит за состоянием своего организма.

«Я живу с мужчиной, который любит тренироваться. Он всегда говорит, что упражнения полезны как для нашего тела, так и для нашего мозга», — добавила знаменитость.

Однако Смит призналась, что ей иногда приходится заставлять себя тренироваться. «20 лет назад я вылечилась от рака груди. Я прошла лампэктомию [удаление злокачественной опухоли из молочной железы], и мне прописали лекарство, из-за которого я иногда чувствую себя не очень хорошо. А так, я больше всего люблю пилатес», — объяснила звезда.

В то же время в беседе с телеканалом Смит указала, что не ощутила кризиса среднего возраста.

«Я никогда не зацикливалась на цифрах, поскольку всегда была занята работой. Я считаю, что, если твое внимание постоянно сконцентрировано на том, сколько тебе лет, то ты быстрее стареешь», — рассказала она.

Также звезда пояснила, что чувствует себя моложе, находясь рядом со своими внуками.

Что касается ухода за кожей — бизнесвумен предпочитает пользоваться косметикой своего бренда. Смит пояснила, что в указанных средствах содержатся именно те компоненты, которые подходят ее типу внешности. Кроме того, данные препараты помогают бороться со старением и делают лицо визуально моложе. В качестве примера она привела крем для области вокруг глаз. По словам актрисы, в его составе присутствует жемчужная пыль, которая отражает свет, тем самым скрывая морщины.