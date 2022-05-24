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1 час назад

Арарат Кещян и его жена ждут третьего ребенка

Letidor.ru

Комедийный актер, экс-участник команды КВН РУДН, звезда ситкома «Универ» Арарат Кещян и его жена Екатерина в третий раз станут родителями. Радостной новостью с подписчиками поделилась супруга артиста, которая решила больше не скрывать беременность. Она призналась, что ей было очень волнительно показывать себя в положении. Пол будущего ребенка бизнесвумен пока не рассекретила.

Арарат Кещян и его жена ждут третьего ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Счастье приносят простые вещи. Представляюсь вам в истинном состоянии сегодняшнего дня,

— написала Екатерина Кещян.

«Как чудесно ️», «Ваууууу поздравления от мамы трех дочек)))», «Поздравляю, Катя ️ ️ ️ от всего сердца! Какая красивая», «Люблю вашу семью и очень рада за вас », «Оооо, мои искренние поздравления ️», — комментирует аудитория в соцсети.

Напомним, что актер с 2013 года женат на своей возлюбленной Екатерине. В 2014 году супруги впервые стали родителями: на свет появилась малышка Ева. Диана, младшая дочь пары, родилась в ноябре 2017 года. Многие восхищаются, как звездный папа трогательно относится к девочкам. Все свободное время Арарат Кещян посвящает семье. Он благодарен супруге за прекрасных детей.

Больше новостей о звездных родителях и детях читайте в новом разделе на «Газете.Ru» .

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