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1 час назад

Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда» после долгого перерыва

Катерина Саломе

Рок-группа «Ленинград» три года не выходила на сцену. Теперь ее лидер Сергей Шнуров заявил о ее возвращении. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Солист рассказал, что долгожданный концерт состоится 10 сентября в Лужниках вместе. В нем примут участие «оркестр "Глобалис" и огромное количество подпевающих девушек, в том числе из старого состава».

«Давненько не было угара для 60 тысяч зрителей. За два с лишним года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать»,

— признался певец.

Тем не менее исполнитель уточнил, что это мероприятие будет «единоразовым событим». Планов на дальнейшее будущее у Шнурова нет. а о том, что будет с группой дальше, музыкант еще не думал.

Читайте также о том, что Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ.

Звёзды,Сергей Шнуров,
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