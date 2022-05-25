Кейт Мосс заявила, что Джонни Депп не толкал ее с лестницы

Кейт Мосс дала краткие показания на суде по делу Джонни Деппа против Эмбер Херд. Об этом сообщает Deadline.

Супермодель опровергла тот факт, что актер столкнул ее с лестницы, когда они встречались в 1990-х годах. Мосс сказала, что Депп пришел ей на помощь.

"Выйдя из комнаты, я соскользнула с лестницы и повредила спину. Я кричала, потому что мне было больно",

- вспоминает модель.

По ее словам, бывший бойфренд отнес ее в комнату и оказал ей медицинскую помощь.

"Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы",

- утверждает Мосс.