Кейт Мосс заявила, что Джонни Депп не толкал ее с лестницы

Кейт Мосс дала краткие показания на суде по делу Джонни Деппа против Эмбер Херд. Об этом сообщает Deadline.
Супермодель опровергла тот факт, что актер столкнул ее с лестницы, когда они встречались в 1990-х годах. Мосс сказала, что Депп пришел ей на помощь.
"Выйдя из комнаты, я соскользнула с лестницы и повредила спину. Я кричала, потому что мне было больно",
- вспоминает модель.
По ее словам, бывший бойфренд отнес ее в комнату и оказал ей медицинскую помощь.
"Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы",
- утверждает Мосс.
Знаменитости встречались с 1994 по 1998 год. Команда юристов Деппа вызвала супермодель в качестве свидетельницы после того, как Херд упомянула ее в своих показаниях.